В Самарской области при пожаре в ангарах пострадал человек

Под Самарой было зарегистрировано сообщение о пожаре. Инцидент имел место в помещении ангарного типа.
По информации издания Москва 24, в результате случившегося пострадал один человек. Гражданину была оказана медицинская помощь.
Под Самарой было зарегистрировано сообщение о пожаре. Инцидент имел место в помещении ангарного типа.
По информации издания Москва 24, в результате случившегося пострадал один человек. Гражданину была оказана медицинская помощь.
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