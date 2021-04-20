В зоопарке на Урале умер белый медведь

Зоопарк в Екатеринбурге лишился одного из самых известных своих постояльцев. Умер белый медведь по имени Умка, передает "Царьград". Посетителей зоосада животное радовало своим присутствием с 1998 года.
Медведь не смог пережить встречи с детским мячиком, который ему в вольер кинул кто-то из посетителей. Он проглотил игрушку и не смог переварить.
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