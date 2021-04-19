Под Нижним Новгородом горит природный заповедник

Под Нижним Новгородом полыхает природный заповедник "Артемовские луга". Потушить пожар не дает ветер, раздувающий огонь. Заповедник находится в непосредственной близости от Нижнего Новгорода, в направлении города Кстово.
Кроме того, пламя уничтожило кладбище под Богородском. Там стихия приблизилось к жилым домам, передает Пятый канал. Все силы были направлены на их спасение.
В Сланцах же чуть не сгорела одна из церквей. К счастью, огонь вовремя успели ликвидировать. Бушуют пожары и в других регионах России. В частности, неблагоприятная обстановка сложилась в Забайкалье и на Дальнем Востоке.
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