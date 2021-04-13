Под Воронежем загорелись жилые дома

В Воронежской области зафиксировано сообщение о ЧП. По данным СМИ, из-за природного пожара загорелись жилые дома.
Прибывшие на место спасатели занимаются тушением возгорания, передает телеканал "360". Отмечается, что ситуация на данный момент достаточно тревожная. Диспетчерам за один день поступило более сотни вызовов, связанных с пожаром в области.
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