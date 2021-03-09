В Приморье семья провалилась на машине под лед и погибла

В Приморье произошла трагедия, информация о которой распространяются в СМИ. По данным прессы, семья из пяти человек, находившаяся в автомобиле, провалилась под.
Все из них погибли, передает телеканал "360". По факту случившегося проводится проверка.
В Приморье произошла трагедия, информация о которой распространяются в СМИ. По данным прессы, семья из пяти человек, находившаяся в автомобиле, провалилась под.
Все из них погибли, передает телеканал "360". По факту случившегося проводится проверка.
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