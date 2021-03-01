Врач из Химок не расстроилась после угона Infiniti за два миллиона

35-летняя врач-невролог из медцентра в Химках припарковала свой автомобиль Infiniti QX50 2017 года на неохраняемой парковке на Транспортном проезде. Утром машины на месте не было.
Женщина обратилась в полицию, передает РИА ФАН. Стоимость пропавшего автомобиля оценивается почти в два миллиона рублей. Однако, по собственному признанию, сильно из-за произошедшего она не расстроилась – машина застрахована.
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