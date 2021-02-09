Мэр города в Сибири спас женщину с ребенком от собак

Мэр столицы Ямало-Ненецкого автономного округа Салехарда Алексей Титовский по дороге на работу стал свидетелем нападения двух собак на женщину с ребенком. Городской глава остановился и помог избавиться от агрессивных животных, отогнав их при переходе дороги, передает URA.Ru. Сам Алексей Титовский обратил внимание, что на обоих собаках были ошейники. Он попросил владельцев привязывать своих животных.
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