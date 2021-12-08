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В Пермском крае при пожаре в частном доме погибли дети

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В Пермском крае произошла трагедия. Сообщается, что при пожаре в частном доме погибли двое детей.

Также известно о пострадавших, передает сайт "Подмосковье сегодня". Причина случившегося устанавливается экспертами.

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Автор: 8 декабря 2021, 13:59 Источник: RT ✓ Надежный источник

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