В Пермском крае при пожаре в частном доме погибли дети

В Пермском крае произошла трагедия. Сообщается, что при пожаре в частном доме погибли двое детей.
Также известно о пострадавших, передает сайт "Подмосковье сегодня". Причина случившегося устанавливается экспертами.
В Пермском крае произошла трагедия. Сообщается, что при пожаре в частном доме погибли двое детей.
Также известно о пострадавших, передает сайт "Подмосковье сегодня". Причина случившегося устанавливается экспертами.
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