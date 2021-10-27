В Орске приезжий убил свою сестру в присутствии ее ребенка

В Оренбургской области иностранец совершил тяжкое преступление. Уточняется, что в Орске мужчина жестоко расправился со своей сестрой.
Злоумышленник нанес женщине 28 ударов ножом, передает сайт "Подмосковье сегодня". Сообщается, что приезжий убил родственницу в присутствии ее ребенка. Подозреваемый на данный момент задержан.
Популярные темы форума
Жена стала пропадать по ночам
Какой подарок сделать бабушке?
При первых признаках болезни
Милана Балагезян гадалка от бога или Милана Балагезян вернула мужа в семью или Милана Балагезян Маг от бога или еще что то в этом роде! Короче Супер заголовок!
Кто подскажет?