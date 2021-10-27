В Петербурге вооруженный пассажир автобуса устроил дебош и умер

В северной столице России мужчина в неадекватном состоянии устроил дебош в автобусе. Уточняется, что вооруженный злоумышленник принялся портить сидения в общественном транспорте.
Когда на место прибыли полицейские, подозреваемый пытался убежать, упал и скончался от полученных травм. По факту случившегося организована проверка, передает РИА ФАН.
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Милана Балагезян гадалка от бога или Милана Балагезян вернула мужа в семью или Милана Балагезян Маг от бога или еще что то в этом роде! Короче Супер заголовок!
Кто подскажет?