В Красногорске в жилом доме произошел взрыв газа

В подмосковном Красногорске произошел врыв газа. Уточняется, что это случилось в жилом пятиэтажном доме.
В результате произошедшего была разрушена квартира, передает телеканал "360". Обошлось без пострадавших. Обстоятельства инцидента выясняются, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
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Милана Балагезян гадалка от бога или Милана Балагезян вернула мужа в семью или Милана Балагезян Маг от бога или еще что то в этом роде! Короче Супер заголовок!
Кто подскажет?