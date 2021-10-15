В Екатеринбурге пропавшая женщина найдена мертвой

В Екатеринбурге нашли труп пропавшей женщины. Уточняется, что тело было обнаружено в лесу.
На месте работают экстренные службы, передает URA.ru. Стоит отметить, что поиски гражданки осуществлялись с 12 октября.
В Екатеринбурге нашли труп пропавшей женщины. Уточняется, что тело было обнаружено в лесу.
На месте работают экстренные службы, передает URA.ru. Стоит отметить, что поиски гражданки осуществлялись с 12 октября.
Телеведущий выдает себя за другого
Ведущую угостили беркалом
Парочка пришла в гости к друзьям
Трудно сдержать эмоции
Популярные темы форума
Ксения Собчак виновата в аварии?
Были бы любовницей богатого мужчины?
Звонок мужу
чуть не отъехал на свою днюху