Мошенники выманили у жителя Хабаровска восемь миллионов рублей

Потерпевший заявил, что в начале сентября ему поступил звонок с московского номера. Звонивший представился ответственным специалистом банка и предупредил, что со счета мужчины пытались списать средства. Для сохранения денег "сотрудник" банка предложил вывести все на резервный счет.
После этого звонивший отметил, что для клиента доступны выгодные условия вложений с высокой доходностью. Чтобы оформить услугу, он взял несколько кредитов в других банках, а затем перевел средства на счет лже-сотрудника. Сразу после этого связь прервалась.
Как сообщает телеканал 360, возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Общая сумма ущерба составила восемь с половиной миллионов рублей.
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