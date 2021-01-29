Под Москвой спасли застрявшего в кабине крана рабочего

В ночь на 27 января в микрорайоне Белая Дача городского округа Котельники в Подмосковье обрушилась стрела башенного крана. В результате ЧП в кабине оказался зажат рабочий, передает "Радио 1". Спасатели поднялись к пострадавшему, оказали ему первую помощь и с помощью веревочной переправы перенесли на крышу стоящего поблизости 21-этажного здания. Там пострадавшего уже ждали носилки, на которых его доставили к карете скорой помощи.
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