В Подмосковье у пенсионерки украли треть миллиона рублей

Жительница подмосковного Солнечногорска пострадала от рук недобросовестных людей. Уточняется, что две женщины украли у пенсионерки более трети миллиона рублей.
Подозреваемые на данный момент задержаны. Выяснилось, что они были ранее судимы, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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