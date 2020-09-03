В Ростовской области горит 900 гектаров леса

Представитель департамента лесного хозяйства по Южному федеральному округу раскрыл площадь лесного пожара в Тарасовском районе Ростовской области, передает RT. Она достигла 900 гектаров. Ранее стало известно, что в результате ЧП погибли два человека и еще 46 пострадали.

