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Дерзкие налетчики обчистили ларек с мороженным в Подмосковье

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Под покровом ночи какие-то злодеи взломали ларьки с мороженным в парке культуры и отдыха "Дубрава" в подмосковном Подольске, передает сайт "Подмосковье сегодня". Они вынесли все рожки и эскимо на сумму в 13 тысяч рублей. Теперь их разыскивают. ЧП произошло всего за несколько дней до городского праздника с музыкой, танцами и выступлением фокусника. Кроме того, детям обещали бесплатное мороженое.

Автор: 3 сентября 2020, 19:27 Источник: сайт "Подмосковье сегодня" ✓ Надежный источник

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