В Кургане рядом со школой поймали педофила

Днем 2 сентября возле одной из школ Кургана мужчина совершил "развратные действия без применения насилия" в отношении двух детей, передает URA.Ru. Что именно сделал извращенец не сообщается. Известно, что злоумышленника своими силами задержали местные жители. После этого его передали полицейским.
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