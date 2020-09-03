Бандиты отобрали у жителя Подмосковья рюкзак с 300 тысячами рублей

В Московской области бандиты избили мужчина и отобрали у него сумку, в которой лежала крупная сумма. Уточняется, что речь идет о 300 тысячах рублей.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", злоумышленники уже задержаны. Следствие ведет разбирательство по уголовному делу.
Популярные темы форума
Жених из Осетии выгнал невесту из дома
Сколько надо зарабатывать в Москве ?
Мужики не могут за себя постоять
Расставляю все точки над i
где купить одежду ?
Накипело
Джигурда пиарится на суде с Ефремовым?
Я не очень разбираюсь- А кто такие аульные???
Обо всем
Не обуздание желания