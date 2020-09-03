Под Волгоградом силовики нашли тайник с оружием и тротилом

В Волгоградской области сотрудники ФСБ нашли тайник, в котором хранились оружие, боеприпасы и взрывчатка. Уточняется, что все это принадлежала банде, лидер которой был убит 9 лет назад.
По факту случившегося проводится расследование. Ранее силовики отчитались о шести ликвидированных подпольных мастерских, напоминает РИА ФАН.
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