В Омске мужчина напал на шестилетнюю девочку

Камера наблюдения, установленная в подъезде одного из жилых домов в Омске сняла нападение мужчины на шестилетнюю девочку, передает телеканал "360". На записи видно, что злоумышленник подбегает к ребенку, хватает его и пытается убежать. Сама девочка крепко держится за перила и отчаянно сопротивляется. Злоумышленник, не достигнув успеха, сбежал.