В Омске мужчина напал на шестилетнюю девочку

Камера наблюдения, установленная в подъезде одного из жилых домов в Омске сняла нападение мужчины на шестилетнюю девочку, передает телеканал "360". На записи видно, что злоумышленник подбегает к ребенку, хватает его и пытается убежать. Сама девочка крепко держится за перила и отчаянно сопротивляется. Злоумышленник, не достигнув успеха, сбежал.
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