В Подольске рабочие спасли ребенка от гибели

В подмосковном Подольске рабочие спасли маленького ребенка от серьезных травм или даже гибели. Уточняется, что граждане заметили мальчика, который держался за подоконник четвертого этажа и плакал.
Неравнодушные люди успели раздобыть одеяло и соорудили из него своеобразный "батут". Сорвавшийся ребенок успешно приземлился на полотно, не получив травм. По данным СМИ, за мальчиком недоглядела его мать, у которой, как сообщается, имеются проблемы с алкогольной зависимостью. В обстоятельствах инцидента будут разбираться правоохранители.
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