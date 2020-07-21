В Подольске рабочие спасли ребенка от гибели

В подмосковном Подольске рабочие спасли маленького ребенка от серьезных травм или даже гибели. Уточняется, что граждане заметили мальчика, который держался за подоконник четвертого этажа и плакал.

Неравнодушные люди успели раздобыть одеяло и соорудили из него своеобразный "батут". Сорвавшийся ребенок успешно приземлился на полотно, не получив травм. По данным СМИ, за мальчиком недоглядела его мать, у которой, как сообщается, имеются проблемы с алкогольной зависимостью. В обстоятельствах инцидента будут разбираться правоохранители.