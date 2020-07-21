В подмосковном Софрино россиянин угнал снегоуборочную машину

Уроженец Астрахани угнал снегоуборочную машину в подмосковном Софрино. О совершенном преступлении в полицию сообщила 45-летняя женщина.
Правоохранителям удалось задержать подозреваемого. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.
Коллеги давно дружат
80-летняя артистка страшно закричала
Артисты позируют в обнимку
Девушка пережила страшное
Популярные темы форума
Почему уходят к молодым?
Когда уже поздно рожать?
Почему Армения и Азербайджан ругаются?
Украинская кровь
Влюбился в маму друга
Напились на свадьбе изменила мужу
Как мужики так быстро находят замену?
Повелась на бабки
Я люблю мужа сестры
Стоит ли мстить?