В Ростовской области пропило 24 килограмма взрывчатки

Из Санкт-Петербурга в Ростовскую область было доставлено 15 тонн эмульсионно-взрывчатого вещества "Нитронит-пас". При приемке сотрудник компании "Югвзрывпром" обнаружил, что во время транспортировки исчезло 24 килограмма взрывчатки, передает "Царьград". Сотрудники правоохранительных органов при проверке автомобиля обнаружили повреждение дужки замка и пломб. Обстоятельства хищения взрывчатого вещества устанавливаются.
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