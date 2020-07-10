В Башкирии жестоко убили 100-летнего ветерана ВОВ

В собственном доме в селе Леуза Кигинского района Башкирии 9 июля был найден убитым ветеран Великой Отечественной войны 1919 года рождения Иван Несмеянов, передает телеканал "360". Тело обнаружили соседи, которые забеспокоились из-за того, что мужчина долго не выходил во двор.
У связанного пенсионера была пробита голова. Возбуждено уголовное дело по статьям "Разбой" и "Убийство". Устанавливаются обстоятельства трагедии.
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