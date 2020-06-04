Принято решение о ликвидации разлива топлива в Норильске

Глава МЧС России Евгений Зиничев во время совещания в Норильске подчеркнул: решение о том, каким образом будет ликвидирован разлив топлива из расположенной на территории дочернего предприятия "Норникеля" цистерны, уже принято. "Мы его выполним", – цитирует его RT. Уточнять, что это за решение, Зиничев не стал.

Напомним, что 29 мая 2020 года больше 21 тонны дизельного топлива разлилось из цистерны на ТЭЦ-3, засорив почву и окрестные реки. ЧП случилось на территории Норильско-Таймырской энергетической компании. В регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Проблемой занимаются на высшем уровне.

