Принято решение о ликвидации разлива топлива в Норильске

Глава МЧС России Евгений Зиничев во время совещания в Норильске подчеркнул: решение о том, каким образом будет ликвидирован разлив топлива из расположенной на территории дочернего предприятия "Норникеля" цистерны, уже принято. "Мы его выполним", – цитирует его RT. Уточнять, что это за решение, Зиничев не стал.
Напомним, что
29 мая 2020 года
больше 21 тонны дизельного топлива разлилось из цистерны на ТЭЦ-3, засорив почву и окрестные реки.
ЧП случилось на территории Норильско-Таймырской энергетической компании.
В регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Проблемой занимаются на высшем уровне.
Популярные темы форума
Умные есть? 🧐
Какие высшие и низшие сословия, я не в теме
В мире попахивает экспериментами? Это так или только кажется?
Дезик из Италии
Пара вопросов про армию
Самый некрасивый политик
От девушки пахнет потом
Поволочковила
Тюрьма?
Лучшая и худшая звезда