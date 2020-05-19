В России обнаружена гигантская пирамида

Во время проработки своего будущего маршрута любители экстремального отдыха внимательно изучали спутниковые снимки. Их внимание привлек участок дуги от ударного кратера метеорита.
Речь идет о горе. Однако необычные совпадения заставили более внимательно изучить ее. "Согласно данным со спутника, гора своими формами в точности повторяет знаменитую пирамиду Хеопса в Египте. Только ее размеры в два раза больше", – рассказал Евгений Свитов. Он добавил, что грани этой природной пирамиды расположены точно по сторонам света.
Колорита ситуации добавили и местные легенды и верования, которые прямо не указывают ни на какую пирамиду, но все же наделяют окрестности горы мрачноватым ореолом. "Верховья реки Грубею, где она находится, ханты и манси стараются не посещать, потому что эти места являются священными для них", – заметил руководитель клуба экспедиций "Дикий Север".
Подобраться к горе на близкое расстояние, чтобы на месте оценить ее схожесть с пирамидой, довольно затруднительно. Для этого необходимо либо прилететь на место на вертолете, либо идти вдоль горного хребта 400 километров пешком.
Сообщается, что объектом уже заинтересовались в Руском географическом обществе. Летом к нему запланирована экспедиция.
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