В России обнаружена гигантская пирамида

Во время подготовки к маршруту по Приполярному Уралу на территории Народо-Итьинского кряжа в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре энтузиасты обнаружили загадочный объект, рассказал руководитель клуба экспедиций "Дикий Север" Евгений Свитов. На спутниковых снимках видна структура, внешним видом напоминающая колоссальных размеров пирамиду.

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