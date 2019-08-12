"С пирамиду Хеопса": Гигантский астероид летит к Земле

"Потенциально опасный" астероид в конце августа приблизится к Земле. Информацию сообщает космическое агентство США.

В ближайшее время Земле приблизится астероид, который, как сообщает канал "360", практически эквивалентен Монументу Вашингтона, высота которого составляет 169 метров. Отмечается, что космический объект на 20 метров больше самой высокой египетской пирамиды, более известной как пирамида Хеопса.

Диаметр "потенциально опасного" астероида 2019 OU1 составляет 160 метров, передает Царьград. "28 августа 2019 OU1 окажется в сорок раз ближе к Земле, чем Венера", – сообщает американское космическое агентство NASA. Однако представители организации говорят, что космический объект не столкнется с нашей планетой – он разминется с ней на расстоянии около одного миллиона километров.

Как отмечает URA.RU, в сентябре этого года к Земле приблизится другой астероид 2006QV89, который сейчас находится на 6,7 миллиона километров от нашей планеты. Но шанс столкновения один из семи тысяч. Однако эксперты предполагают, что в 2095 году возможно сближение с другим космическим объектом – астероидом 2010RF12. Вероятность столкновения будет составлять один шанс из 16.

Ранее в Институте астрономии РАН говорилось, что планетной катастрофы не ожидается. В ближайшие 100-150 лет столкновения с крупными астероидами, размер которых превышает 140 метров, не предвидится.