Хотел покататься: житель Подмосковья угнал машину ради забавы

В подмосковном Краснознаменске парень угнал чужую иномарку и отправился кататься на ней по городу. Местная жительница пожаловалась, что неизвестный похитил ее машину, припаркованную около дома.
Сумма ущерба составила 200 тысяч рублей, пишет сайт "Подмосковье сегодня". Угонщиком оказался 23-летний местный житель. Возбуждено дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения.
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