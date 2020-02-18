Житель Сочи залез в квартиру скончавшейся женщины и умер

Житель Сочи залез в опечатанную после смерти хозяйки квартиру и умер в помещении. По данным сайта "Комсомольская правда", жильцы дома почувствовали неприятный запах и предположили, что в подвале умерла кошка.
Источник смрада нашли в квартире, в которой раньше жила пожилая женщина. Правоохранители установили, что труп мужчины пролежал там около недели. Умершему было 43 года. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено.
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