В Орловской области умер упавший с качелей школьник

В поселке Хотынец Орловской области школьник умер, упав с качелей. Уточняется, что массивная конструкция по инерции ударила ребенка в голову
Местные жители заявили, что в парке "Юность" оборудование на детских площадках опасное и не соответствует ГОСТам. Так, в конце 2019 года другой ребенок уже получил серьезную травму. Кроме того, полгода назад травмы на детской площадке получила маленькая девочка. Теперь, по данным телеграм-канала "Hue", главу посёлка решили привлечь за халатность.
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