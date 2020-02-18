В Калининградской области хозяин автомойки избил арматурой инвалида

В Калининградской области полиция собирается возбудить уголовное дело после появления видео, на котором хозяин автомойки "дрессирует" своих рабочих. Уточняется, что мужчина по имени Вадим и его племянник заставили работников бегать в противогазе, били трубой, сбивали с ног и таскали по земле.
По данным телеграм-канала "Подъем", происходящее очевидцы записывали на телефон. Местные жители рассказали, что один из рабочих, которого истязали мужчины, инвалид.
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