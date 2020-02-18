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В Кирове пьяная женщина угнала машину таксиста

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Пьяная девушка угнала машину таксиста в Кирове. Преступление было совершено в тот момент, когда водитель пошел заправляться.

По данным телеграм-канала Life-Shot, пассажирка предупредила таксиста, что у нее нет наличных, чтобы расплатиться за поездку, а пин-код от банковской карты она не помнит. Предприимчивый мужчина предложил ей оплатить бензин на заправке на сумму до тысячи рублей, чтобы не вводить пароль. Водитель взял карточку пассажирки и пошел на кассу. При этом рассчитываться за поездку девушка не собиралась – она перескочила на водительское сиденье и угнала транспортное средство. Машину вскоре нашли, а поиски угонщицы продолжаются.

18 февраля 2020, 18:50

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