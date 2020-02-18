Под Москвой поймали серийного автоугонщика

Подмосковные полицейские задержали автоугонщика, похищавшего корейские и японские иномарки. Преступником оказался ранее судимый 33-летний житель Красноярского края, который находился в федеральном розыске за кражу.
"При личном досмотре у правонарушителя обнаружено оборудование, предназначенное для вскрытия охранной системы и запуска двигателя, а также регистрационные знаки похищенных ранее транспортных средств. Установлена причастность задержанного к совершению еще двух аналогичных преступлений на территории Фрязино и Лосино-Петровского. Общая сумма материального вреда составила около миллиона рублей", – цитирует правоохранителей сайт "Подмосковье сегодня". Злоумышленника отправили под стражу.
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