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Новороссийск объявлен

Новороссийск объявлен "Народной новогодней столицей"

Alexander Sayganov/Keystone Press Agency/globallookpress.com
Проекты президентской платформы "Россия – страна возможностей" "Мастера гостеприимства" и "ТопБЛОГ" объявили Новороссийск "Народной новогодней столицей". Участники акции опубликовали более 6,3 тысячи постов в соцсетях.
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Всероссийкая акция #НовыйГодВРоссии началась 15 декабря. В ней мог принять участие любой желающий. Люди размещали у себя в соцсетях фото и видео с призывом встретить праздник в их населенном пункте.

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В акции приняли участие жители 239 городов, поселков и деревень. Лидером по числу постов в соцсетях стал Новороссийск. Также в топ вошли Салехард, Усмань, Задонск и Лебедян.

"Ежедневно рейтинг самых активных сменялся как крупными мегаполисами, так и небольшими поселениями. В топе были такие города, как Ханты-Мансийск, Усть-Лабинск, Сарапул. Это еще раз подчеркивает то, насколько многогранна и разнообразна наша страна. Я поздравляю жителей Новороссийска с почетным званием "Народной новогодней столицы" и всех россиян с наступающим Новым годом!" – сказал генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

В рамках акции опубликовано 6 389 постов. Из них более трех тысяч – в "Инстаграм", 2 879 – "ВКонтакте", 210 – в "Фейсбук" и 122 публикации в Tiktok.

В 2021 году в "Новогоднюю столицу России" приедет десант из блогеров-экспертов от проекта "ТопБЛОГ". В свою очередь "Мастера гостеприимства" снимут о городе эксклюзивное тревел-шоу.

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Автор: 31 декабря 2020, 18:17

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