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Общество
Сенаторы приняли участие в акции

Сенаторы приняли участие в акции "Елка желаний"

Накануне Нового года Совет Федерации принял участие во Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний", сообщила спикер палаты Валентина Матвиенко на пленарном заседании 25 декабря.
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"Начиная с 16 декабря большинство сенаторов стали добрыми волшебниками, исполнили желания детей, которые проходят лечение от тяжелых заболеваний, особенно нуждаются в нашей заботе и внимании. Я очень рада, что мы смогли исполнить заветные мечты ребят всех регионов нашей страны", – сказала спикер.

Сенаторы приезжали к детям домой, посещали больницы, общались с ребятами по Интернету. "Позвольте поблагодарить всех за организацию и участие в этом проекте. Те, кто не успел ещё этого сделать, – до Нового года есть время", – обратилась спикер к сенаторам.

Акция "Елка желаний" проводится ежегодно с 2018 года. Ее цель – подарить праздник детям, которые попали в трудные жизненные ситуации. За два года исполнено около 8 тысяч желаний.

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Автор: 25 декабря 2020, 21:29

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