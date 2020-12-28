В Коми маленькая собачка спасла ребенка от волка

Камера наружного наблюдения, установленная возле одного из домов в городском поселении Синдор Республики Коми, сняла на видео трогательный пример самопожертвования. Трое детей гуляли на улице вечером и решили поиграть в прятки. Один из них решил спрятаться за сугроб. После этого на дорогу вышел волк, который стал подкрадываться к мальчику.
В тот момент, когда хищник был уже буквально в двух шагах от затаившегося ребенка, наперерез ему бросилась небольшая собачка породы терьер, передает сайт VSE42.RU. Она облаяла волка, после чего тот схватил собаку в пасть и убежал. Пес не выжил.
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