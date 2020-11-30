Рейс из Екатеринбурга в Китай закрыли из-за коронавируса

На рейсе U63763 из Екатеринбурга в китайский город Сиань было выявлено десять пассажиров, болеющих COVID-19. Из-за этого было принято решение о приостановке полетов самолетов по этому маршруту на четыре недели, передает URA.Ru. Отмечается, что это не первое подобное решение в отношении межгосударственных перелетов.