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Регионы

Рейс из Екатеринбурга в Китай закрыли из-за коронавируса

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На рейсе U63763 из Екатеринбурга в китайский город Сиань было выявлено десять пассажиров, болеющих COVID-19. Из-за этого было принято решение о приостановке полетов самолетов по этому маршруту на четыре недели, передает URA.Ru. Отмечается, что это не первое подобное решение в отношении межгосударственных перелетов.

Автор: 30 ноября 2020, 21:29 Источник: URA.Ru ✓ Надежный источник

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