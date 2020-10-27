Под Москвой мужчина пытался зарезать собственную мать

В подмосковном Звенигороде между 28-летним местным жителем и его матерью возник конфликт, в результате которого молодой человек набросился на женщину с ножом, передает сайт "Подмосковье сегодня". Сообщается, что он успел по меньшей мере пять раз пырнуть ее в область шеи. Однако убить родительницу ему не удалось, потому что та оказала активное сопротивление. Злоумышленника задержали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".