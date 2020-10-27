Под Москвой мужчина пытался зарезать собственную мать

В подмосковном Звенигороде между 28-летним местным жителем и его матерью возник конфликт, в результате которого молодой человек набросился на женщину с ножом, передает сайт "Подмосковье сегодня". Сообщается, что он успел по меньшей мере пять раз пырнуть ее в область шеи. Однако убить родительницу ему не удалось, потому что та оказала активное сопротивление. Злоумышленника задержали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".
Популярные темы форума
Ты патриот России?
В чем смысл бабников?
Шо за форум
Швондер и Людка
почему женщины не стареют красиво
русские мужчины не самые красивые
Возьмут ли в жены девушку бу?
Не выходите замуж на козерога
А у вас жены дома убираются?
Посты