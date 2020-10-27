Соратника умершего в тюрьме Тесака нашли мертвым в лесу

Грибник в лесу в окрестностях подмосковного Красногорска наткнулся на тело мужчины. Погибшим оказался 36-летний Артем Костылев, передает "Царьград". В СМИ его называют одним из ближайших соратников националиста Максима Марцинкевича, известного под прозвищем Тесак. Его чуть больше месяца назад нашли мертвым в СИЗО. Несмотря на заявления адвокатов и родственников погибшего о следах побоев на его теле произошедшее было признано самоубийством. По предварительным данным Артем Костылев также свел счеты с жизнью.