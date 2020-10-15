Под Москвой вандал разбил две машины

На проспекте Королева в городе Королев вандал разбил две иномарки, передает сайт "Подмосковье сегодня". Ущерб оценивается в более чем 250 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемого в совершении преступления задержали. Им оказался 28-летний молодой человек.
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