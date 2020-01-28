Под Иркутском грузовой поезд сошел с рельсов

Грузовой поезд с углем сошел с рельсов в Иркутской области на станции Мегет недалеко от Ангарска. По данным RT, в составе было 66 вагонов, сошли с рельсов 26.
На месте работают следователи Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте и сотрудники ВСЖД. Информации о пострадавших не поступало.
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