Пьяный россиянин застрелил сторожа из охотничьего ружья в ходе ссоры

В Пуровском районе бездомный мужчина в ходе ссоры выстрелил в сторожа из двухствольного охотничьего ружья 12 калибра. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
По данным Ura.ru, преступление было совершено в жилой избе на базе Ягинетта, в 32 километрах от поселка Сывдарма Пуровского района. В отношении пенсионера возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемого заключили под стражу.
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