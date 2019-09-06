"Завалится": названа дата обрушения Крымского моста

Намеченный на декабрь запуск железнодорожного сообщения по Крымскому мосту может привести к обрушению переправы, полагает эксперт.
Главной угрозой трассе он назвал многотонные железнодорожные составы.
По его мнению, Крымский мост может не выдержать веса составов и обрушиться. "Мы ждем, когда Путин поедет на паровозе. Он же уже ездил по мосту на КАМАЗе, а теперь поедет на паровозе", – цитирует Медовара украинское издание "Обозреватель".
Кроме того, ученый напомнил о грязевом вулкане под Крымским мостом. Природная стихия проявляет себя раз в семь лет, уточнил эксперт. "Там такая мощь! Мост, конечно, завалится", – предупредил он.
Медовар припомнил наводнение в городе Тулун Иркутской области. Местная дамба не спасла город. "Обещали, что она простоит 100 лет, а через 10 она накрылась", – недоумевает гидролог.
Стоит отметить, что Медовар уже несколько лет предупреждает о грядущих катастрофах с Крымским мостом. Ни один из прогнозов российского ученого не сбылся. Тем не менее, украинские СМИ продолжают активно его цитировать.
На днях в социальной сети Twitter появились сообщения о якобы проседании Крымского моста. Никаких доказательств автор одного из блогов не предоставил. Комментаторы не исключили, что сообщение было написано пользователем с Украины.
Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту будет запущено до конца текущего года. Поезда свяжут полуостров с Москвой, Санкт-Петербургом и другими крупными городами.
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