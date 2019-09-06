"Завалится": названа дата обрушения Крымского моста

Про возможную катастрофу переправы через Керченский пролив украинцы и им сочувствующие говорят уже не первый год. После сообщений о проседании Крымского моста объявлено предполагаемое время его обрушения. Известный российский ученый-гидролог Юрий Медовар уверен, что это произойдет до конца года.



прочитано 409 раз