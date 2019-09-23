В Калининграде бездомный убил женщину топором и сжег ее труп

В Калининграде мужчина зарубил женщину топором. Злоумышленник сжег тело своей жертвы.
Преступление было совершено в садовом обществе "Водник 3". Убийцей оказался 50-летний мужчина без определенного места жительства. Позже стало известно, что этот же человек нашел лопату и ударил три раза по голове восьмилетнего мальчика. После ареста бомжа признали невменяемым и отправили его на принудительное лечение, пишет FlashNord.
Популярные темы форума
Не ем суп,чувствую себя отлично!
Александр Хочинский- ваш кумир?
Кто такая Аида Ведун? Можно узнать?
Девушки шарахаются
Уход за свекровью- инвалидом.
Почему разошлись Виторган с Собчак?
Кто лучший ведущий на росс. Т.В?
РОЖДЕННЫЕ ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ
Смешанные браки. Это хорошо?
Что означает его ответ?