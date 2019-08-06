В подмосковном Королеве живодер пырнул собаку ножом

В подмосковном Королеве разыскивают живодера. На крыльце сетевого магазина мужчина пырнул ножом дворового пса в область сердца.
Местные жители отвезли раненую собаку к ветеринару и написали заявление в полицию. Во время ЧП возле магазина было много народа, в том числе женщины и дети. По словам очевидцев, мужчина в их присутствии без всяких видимых причин набросился с ножом на пса, мирно греющегося на солнце. По данным сайта "Подмосковье сегодня", личность живодера была установлена – это местный житель 1974 года рождения. Его уже доставили в отдел полиции для разбирательства.
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