В Новосибирске крыша дома рухнула на женщину и ребенка

В ночь на среду, 21 августа, в одном из домов Новосибирска частично обрушилась крыша. В результате инцидента местная жительница и ее ребенок оказались заблокированными в комнате. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.
Женщина вызвала спасателей, которые вызволили семью через несколько часов. Согласно предварительным данным, пострадавших нет. Как передает VSE42.ru, причиной обрушения стали ветхие деревянные перекрытия. Дом не ремонтировали с 1959 года.
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