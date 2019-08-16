В Новгороде отец проломил череп маленькому ребенку

В квартире жилого дома на улице Советской Армии в Великом Новгороде правоохранители обнаружили тело маленького ребенка. У малыша диагностировали перелом костей черепа. Подозреваемого в убийстве ребенка уже задержали. Им оказался отец малыша, сообщает пресс-служба новгородской прокуратуры.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего лица". В настоящее время проводится медицинская экспертиза, по результатам которой будет вынесено решение, передает FlashNord.
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