Вооруженный ножом житель Удмуртии требовал вернуть долг

Житель Ижевска выбрал весьма сомнительный способ вернуть свои деньги. Злоумышленника задержали по подозрению в самоуправстве с применением насилия.
По данным ИА "Удмуртия", подозреваемый дал знакомому в долг 450 тысяч рублей. В июле он пришел к дому должника и потребовал вернуть деньги, применяя насилие и угрожая ножом. За подобное деяние задержанному грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
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