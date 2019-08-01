Вооруженный ножом житель Удмуртии требовал вернуть долг

Житель Ижевска выбрал весьма сомнительный способ вернуть свои деньги. Злоумышленника задержали по подозрению в самоуправстве с применением насилия.

По данным ИА "Удмуртия", подозреваемый дал знакомому в долг 450 тысяч рублей. В июле он пришел к дому должника и потребовал вернуть деньги, применяя насилие и угрожая ножом. За подобное деяние задержанному грозит лишение свободы на срок до пяти лет.