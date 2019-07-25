Путин дал наказы после смертельного наводнения в Иркутской области

Выяснить убытки граждан глава государства поручил до 1 сентября текущего года. Кроме того, Владимир Путин наказал запретить давать людям участки в границах зон затопления и подтопления в Иркутской области. Установленный срок выполнения – 1 марта 2020 года.
Также президент России поручил до 10 августа завершить выплаты пострадавшим от наводнения в Иркутской области. Правительство должно завершить формирование списков пострадавших от наводнения граждан до 1 августа.
За выполнение назначен вице-премьер – полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, передает RT. Подробный перечень поручений опубликован на официальном сайте главы государства.
Напомним, 19 июля Владимир Путин в ходе совещания по итогам визита в Иркутскую область, серьезно пострадавшую в результате наводнения, разнес работу чиновников. Российский лидер заявил, что остался недоволен ходом работ по ликвидации наводнения.
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