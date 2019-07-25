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Регионы

Путин дал наказы после смертельного наводнения в Иркутской области

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Президент России поручил оценить ущерб личным подсобным хозяйствам в регионе и принять решения о его возмещении. Владимир Путин остался недоволен тем, как идут работы по ликвидации наваднения в Иркутской области.
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Выяснить убытки граждан глава государства поручил до 1 сентября текущего года. Кроме того, Владимир Путин наказал запретить давать людям участки в границах зон затопления и подтопления в Иркутской области. Установленный срок выполнения – 1 марта 2020 года.

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Также президент России поручил до 10 августа завершить выплаты пострадавшим от наводнения в Иркутской области. Правительство должно завершить формирование списков пострадавших от наводнения граждан до 1 августа.

За выполнение назначен вице-премьер – полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, передает RT. Подробный перечень поручений опубликован на официальном сайте главы государства.

Фото: Светлана Латынина/ТАСС

Напомним, 19 июля Владимир Путин в ходе совещания по итогам визита в Иркутскую область, серьезно пострадавшую в результате наводнения, разнес работу чиновников. Российский лидер заявил, что остался недоволен ходом работ по ликвидации наводнения.

Фото: Пресс-служба МЧС РФ по Новосибирской области/ТАСС

Как писали "Дни.ру", количество погибших от наводнения в Иркутской области составило более двух десятков человек. Пропавшими без вести числятся девять местных жителей. В зоне подтопления оказались более 3,7 тысячи домов, уничтожено 15 мостов и 35 водопропускных труб. 

Автор: 25 июля 2019, 12:29
ФОТОРЕПОРТАЖ

Леденящие душу кадры наводнения в Иркутской области

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